„Erhalten, was wertvoll ist“

Bielefeld-Heepen

Der Text des ersten Dokuments ist dürr. „Lehrer Becker, Heepen, erwähnte Zweck und Ziele des Heimatvereins. Die Gründungsversammlung soll Anfang November in Heepen einberufen werden. Interessierte Personen in den Gemeinden des Amtes sollen hierzu mit herangezogen werden“, heißt es in der Notiz mit der Überschrift „Besprechung über die Gründung eines Heimatvereins für das Amt Heepen“.

Von Hendrik Uffmann