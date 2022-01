Erika Hieronymus übergibt den Stab an die Nachfolgerin

Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Laubhütte in Schloß Holte-Stukenbrock geht in den Ruhestand

Schloß Holte-Stukenbrock

Ihre Leidenschaft, ihre drei und fünf Jahre alten Enkel, wird sie noch einige Jahre in den Evangelischen Kindergarten Laubhütte führen. Erika Hieronymus (64), seit 2001 Leiterin der Laubhütte, geht in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Katrin Grunwald (41).

Von Monika Schönfeld