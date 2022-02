Warburg

„Erinnerung darf nie enden.“ So ist eine Ausstellung zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus im Warburger Hüffertgymnasium überschrieben. Am 27. Januar 1945 wurden die Menschen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und in weiteren Konzentrationslager von der Roten Armee befreit. Dieser Tag wurde 1996 in Deutschland zum gesetzlich verankerten Gedenktag.

Von Astrid E. Hoffmann