Erinnerung wecken, Gedenken leben

„Es ist beeindruckend, dass es so viele Orte mit Geschichte in einer Kleinstadt wie Vlotho gibt.“ Iris aus Italien

Vom Stadtrundgang durch Vlotho, den die Veranstalter des Gesamteuropäischen Studienwerkes im Programm als „Memorial walk“ bezeichnet hatten, zeigten sich die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendaustausches mit jungen Leuten aus Griechenland, Italien und Deutschland beeindruckt. Kompetente Referenten hatten ihnen bei diesem Rundgang die Gedenkorte der Weserstadt näher gebracht. Pfarrerin Angela Winkler führte die Gruppen über den jüdischen Friedhof an der Wasserstraße. WGV-Lehrer Volker Junghärtchen wartete am Haus Loeb in der Langen Straße und erläuterte den Sinn der „Stolpersteine“, die zum Gedenken an die von den Nationalsozialisten ermordeten ehemaligen jüdischen Mitbürger verlegt worden waren. Gerhart Schöll referierte am Jugendhof über dessen Geschichte als NS-Schulungsheim.