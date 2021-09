Erinnerungen an wechselhafte Jahre

Auch mit 109 Jahren ist Ewald Schwarze noch immer an allem interessiert, was auf der Welt geschieht. Wenn er erzählt – sei es über zahlreiche Erlebnisse in der Vergangenheit oder seine Meinung zu Themen der Gegenwart – tut er dies mit großer Freude.

Grundsätzlich ist es ein Treffen mit einem Jubilar wie immer. Sowohl Gratulant als auch Gastgeber sind gut gelaunt und in Erzähllaune. Die Brille mit Goldrand umfasst ein Gesicht, das vom Alter gezeichnet ist. Die Fotos an den Wänden halten die Erinnerungen wach an Kinder und Enkel, Familie und Freunde. Das, was diesen Geburtstag so besonders macht, sind natürlich die Geschichten, die vom Kaiserreich 1912 bis zur Pandemie 2021 reichen. Denn Ewald Schwarze feiert nicht irgendein Jubiläum, sondern am Montag, 27. September, seinen 109. Geburtstag.