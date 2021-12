Erinnerungen werden wachgehalten

Paderborn-Sennelager

Immer wieder finden sich auch Kindergräber zwischen den alten Grabsteinen der Kriegsgräberstätte „Auf dem Dörenkamp“ in Sennelager. Sie lassen den Atem stocken, erinnern an das unendliche Leid zweier Weltkriege, an sinnlos ausgelöschte Menschenleben, an Kinder und junge Menschen, denen die Zukunft geraubt wurde.