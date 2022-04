Erkelner Kita-Chefin hört auf

Dass Angela Braun sich angesichts solch großen Lobes selbst nur mit tütenweise „Glückspilzen“ bedanken konnte, schien logisch. In der Pfarrkirche von St. Petrus in Erkeln wurde die langjährige Leiterin der heilpädagogischen Kita im Ort nun verabschiedet. Kita- Chef Detlef Müller freute sich dabei darüber, dass sie zwar die Leitung abgibt, darüber hinaus noch für ein weiteres Jahr im Dienst bleibt, um aus dem Homeoffice heraus Einrichtungen des Trägers zu beraten. St. Petrus in Erkeln ist die einzige heilpädagogische Kita des katholischen Trägerverbundes, umso mehr schätze er da ihre große Expertise in Fragen der inklusiven Erziehung, lobte Müller die langjährige Arbeit von Angela Braun.

So besonders der Kindergarten mit seinen 54 Kindern in fünf Gruppen ist, so herausragend war auch die Verabschiedung seiner langjährigen Leitung. Angela Braun hatte seit 1980 als Erzieherin und seit 1988 als anerkannte Heilpädagogin gearbeitet, immer in kirchlichen Einrichtungen. Seit 1991 arbeitete sie in Erkeln und übernahm die Leitung der dortigen Kita St. Raphael. Die kam vor fünf Jahren aus der Trägerschaft des Caritasverbandes Höxter zur Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift gGmbH. Sie ist es jetzt auch, die die weitere Entwicklung der Einrichtung begleitet. „Wir waren froh, dass wir sie hatten und sie uns in dieser für uns ersten heilpädagogischen Einrichtung zur Seite standen“, bedankte sich Detlef Müller. „Jetzt kommen die nächsten Schritte der Weiterentwicklung und die ersten Sanierungsmaßnahmen werden sichtbar“, freute sich der Geschäftsführer des Trägerverbundes nicht nur über die engagierte Arbeit der rund 30 Teammitglieder. Auch dass Angela Braun als Fachberaterin noch aktiv bleibt und ihr großes Wissen weitergibt, lobte er.

„Wenn irgendetwas brannte, rief sie an und dann haben wir das geregelt“, erinnerte sich auch Pfarrer Wilhelm Koch an die langjährige Zusammenarbeit. Sie sei wie ein Engel gewesen, der die Kinder geführt habe. Aber auch ein Engel habe einmal „Ruhe verdient und legt sich dann in den Garten und ruht sich aus“, wünschte er der scheidenden Leitung zuhause bei ihrer Familie in Altenbeken ruhige Momente. Neben einem Engel für jedes Kind hatte der Pfarrer auch ein großes rotes Herz für Angela Braun mitgebracht, dass er ihr ebenso wie eine Kerze („Sie waren immer das Licht für die Kinder“) überreichte. Mit einem besonderen Gemälde der Steinheimer Künstlerin Sabine Diedrich bedankte sich das Kita-Team bei ihrer Leitung.