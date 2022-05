Erkelner Vereine feiern gemeinsam

Der Spielmanns- und Fanfarenzug sowie die Löschgruppe Erkeln feiern von diesem Freitag bis Sonntag, 8. Mai, ihr Jubiläumsfest. Beide Traditionsvereine blicken in diesem Jahr auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück: 125 Jahre Löschgruppe Erkeln in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brakel sowie 75 Jahre Spielmanns- und Fanfarenzug Erkeln.

Stark durch Gemeinschaft: Musiker und Feuerwehrleute freuen sich auf die Festivitäten in Erkeln.

„In der Ortschronik finden sich zahlreiche Berichte über große Brände zwischen 1625 und 1858. Teilweise brannte dabei das halbe Dorf nieder“, blickt Löschgruppenführer Christopher Pöppe zurück.

Nachdem man in Folge dieser Ereignisse zunächst einige, damals zur Brandbekämpfung übliche, Geräte anschaffte und ein „Spritzenhaus“ gebaut habe, hätten verantwortungsvolle Erkelner im Jahr 1897 die freiwillige Feuerwehr Erkeln gegründet. Pöppe: „Diese wandelte sich in den vergangenen 125 Jahren zu einer heute beachtlichen, gut ausgerüsteten und hoch motivierten Teileinheit der Freiwilligen Feuerwehr Brakel.“

Die Löschgruppe Erkeln feiert ihr 125-jähriges Bestehen gemeinsam mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug Erkeln.

Dessen Vorsitzender Reinhard Müller blickt zurück: „Unser Spielmanns- und Fanfarenzug wurde 1947 nach dem zweiten Weltkrieg von zehn Erkelnern ins Leben gerufen. Galt es doch, nach den schrecklichen Ereignissen des Krieges wieder in ein „normales Leben“ zurück zu finden, und dazu erstmals wieder ein Schützenfest zu feiern.“

Neben dem Schützenfest und vielen anderen Veranstaltungen in Erkeln stehen heute die Schützenfeste in Siddessen, Niesen, Hembsen, Borgentreich, Tietelsen und Rothe immer wieder im Jahreskalender der Musiker. „Zweifellos zählen aber auch Jubiläen befreundeter Musikvereine sowie Bundes- und Europaschützenfeste zu den Höhepunkten des Vereinslebens“, sagt Reinhard Müller

Fest beginnt am Freitag um 19 Uhr

Das Jubiläumsfest beginnt am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr mit einem Gottesdienst und dem großen Zapfenstreich am Ehrenmal. Der Zapfenstreich wird vom Musikverein Gehrden und vom Spielmannszug Hembsen begleitet.

Im Anschluss beginnt um 20.30 Uhr eine Oldie Night in der Festhalle.

Am Samstag, 7. Mai, startet der große Festumzug mit den geladenen Gastvereinen um 16 Uhr. Anschließend folgt ein Konzert der befreundeten Musikvereine sowie Spielmanns- und Fanfarenzüge. Der große Festball mit der Top-40-Band „Grace“ wird um 20 Uhr eröffnet.

Am Sonntag, 8. Mai, rundet von 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Erkeln das Fest ab.

Feiern mit Freunden

„Die Jubiläumsvereine freuen sich auf ihr Fest und darauf, an diesem Wochenende ihre Geburtstage mit vielen Freunden und Gästen feiern zu können und allen Dank zu sagen, die die Geschicke der Vereine in 125 beziehungsweise 75 Jahren verantwortungsvoll geleitet haben“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Erkelner Jubiläumsvereine.