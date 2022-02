Erleichterung über Lockerungen im Paderborner Einzelhandel

Paderborn

Die bunten Bändchen, die man seit Wochen am Eingang der Paderborner Geschäfte als 2G-Nachweis vorzeigen musste, sind seit dem gestrigen Mittwoch Geschichte. Stichprobenartige Kontrollen lösen sie zunächst ab. Doch nicht nur diese Lockerung ließ viele Einzelhändler am gestrigen Mittwoch frohlocken. Für viele etwas überraschend bekannt gegeben wurde, dass ab dem 18. Februar Händler wieder alle Kunden begrüßen dürfen. Dann soll nämlich die 2G-Regel für den Einzelhandel in NRW komplett fallen.

Von Jörn Hannemann