Erlös ist für in Not geratene Kinder

Den Erlös von 800 Euro aus dem Verkauf von Weihnachtsbäumen in Oeynhausen spendete der Sportverein Nieheim/West an die Aktion Lichtblicke: (von links) Sascha Rüther, Anton Brandt, André Brandt und Kevin Plückebaum.

Den Erlös von 800 Euro spendete der Sportverein jetzt an die Aktion Lichtblicke, die seit mehr als 20 Jahren in Not geratenen Kindern und deren Familien hilft. Über 100 Bäume fanden am Tag vor dem 4. Advent guten Absatz. Auf dem Sportplatz war für den Verkauf der frisch geschlagenen Bäume aus dem Sauerland alles bestens vorbereitet. Der Verein hatte auch für das Ambiente mit dem Verkauf von Glühwein sowie Bratwurst gesorgt.