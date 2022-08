Ermittler: DNA-Muster passt zum Angeklagten

Ein auf längere Nutzung ausgerichtetes, professionelles Drogenlabor haben Ermittler in einer Lagerhalle in Börninghausen vor drei Jahren zufällig entdeckt, weil es in dem Gebäude gebrannt hatte. Jetzt muss sich ein verdächtigter Mittäter wegen des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor der 20. Großen Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld verantworten.

Der angeklagte 60-Jährige, der aus dem niederländischen Nijmwegen stammt und derzeit in der Bielefelder JVA in Untersuchungshaft sitzt, soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit mindestens zehn Komplizen das Drogenlabor zur Herstellung von Amphetaminöl betrieben haben. Aus dem Stoff können Drogen wie Ecstasy, Speed und Crystal Meth hergestellt werden. Die Menge der in den Räumen der Halle gefundenen Chemikalien ergebe 1,9 Millionen Konsumeinheiten, sagte eine Ermittlerin am dritten Verhandlungstag vor der Kammer mit der Vorsitzenden Richterin Verena Willeke. Die große Verarbeitungsanlage mit den Destillen und anderen Gerätschaften lasse eine längerfristige Nutzung vermuten.