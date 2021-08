Ermordete Bürgermeister

Herford

Zwei Gedenksteine in der Nähe von Heidelberg erinnern an ein brutales Verbrechen. Am 29. Juni 1921 waren dort der Herforder Bürgermeister Wilhelm Busse und der frühere 2. Bürgermeister Leopold Werner ermordet worden. Thomas Schnepf hat daraus einen Krimi gemacht, den er am 7. Oktober ab 19 Uhr in der Markthalle vorstellt.

Von Hartmut Horstmann