Erneuerung der Bahnbrücke startet

Die Baumaßnahmen zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung Desenbergstraße in Warburg haben begonnen. Bis ins Jahr 2024 werden die Arbeiten dauern. Das Bauvolumen beträgt etwa 15 Millionen Euro. Am Montag erfolgte der symbolische erste Spatenstich.

„Es wird in dieser Zeit sicherlich einige Einschränkungen für den Straßenverkehr geben“, sagte Bürgermeister Tobias Scherf. „Trotzdem sind wir froh, dass die Bahn in die Brücke aus dem Jahr 1872 investiert.“ Eine gute Bahnanbindung sei für die Stadt Warburg und die Region in Zukunft enorm wichtig.