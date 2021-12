Erneut Einbrecher am Werk

Weil bei ihrer Nachbarin die Terrassentür offen stand, hat eine Anwohnerin der Dorfstraße in Schnathorst am Freitagmorgen, 17. Dezember, die Polizei gerufen. Wenig später war klar, dass hier Einbrecher am Werk waren.

Dorfstraße in Schnathorst: Nachbarin bemerkt offene Terrassentür

Innerhalb kurzer Zeit ereignete sich ein Wohnhauseinbruch in Hüllhorst und nun in Schnathorst. Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge.

Die hatten vermutlich in der Nacht ein Fenster des Doppelhauses aufgehebelt und waren so in die Wohnung eingedrungen. Hier betraten sie offenbar sämtliche Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei gingen sie nach Angaben der Polizei nicht zimperlich vor und verstreuten teilweise diverse Sachen auf dem Boden.

Was die Kriminellen möglicherweise erbeuteten, stand am Morgen zunächst nicht fest, da die Bewohnerin nicht zu Hause war. Da laut Zeugenangaben am Abend zuvor die Terrassentür noch verschlossen war, gehen die Beamten von einem Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, aus. Zeugen, denen Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld der Sackgasse nahe der Oeynhausener Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon 0571/88660 zu melden.

Zuvor Einbruch am Drosselweg

Wie bereits berichtet, war es erst zwei Tage zuvor am Drosselweg in Hüllhorst zu einem ähnlich gelagerten Wohnungseinbruch gekommen. Auch hier durchwühlten die Unbekannten das gesamte Haus. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch, 15. Dezember, im Laufe des Tages zwischen dem Amselweg und dem Regtweg. Ob es bei den beiden Einbrüchen möglicherweise einen Zusammenhang gibt, wird derzeit von den Ermittlern geprüft.