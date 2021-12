Erneut Kameras in der Kirche

Hüllhorst

Die Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft wünscht sich in diesem Jahr wieder Gottesdienste an Heiligabend in voll besetzten Kirchen. „Ob Besucher zu uns kommen dürfen, wissen wir heute aber noch nicht“, erklärt Pfarrer Jens Weber. Seit Wochen machen sich die Gemeindevertreter Gedanken um dieses schwierige Thema.

Von Andreas Kokemoor