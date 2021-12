Erneut keine Sternsinger

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ So lautet das Motto der kommenden Sternsingeraktion. Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika steht bei der Sternsingeraktion 2022 im Mittelpunkt.

In Sende werden wieder Spendendosen aufgestellt

Das Sternsinger-Organisationsteam in St. Heinrich Sende mit Claudia Christophliemke (von links), Barbara Steinmann und Philipp Ashton wirbt für die Spendendosenaktion.

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen und zum Schutz Aller hat sich das Sternsinger-Organisationsteam in St. Heinrich Sende vor zwei Wochen schweren Herzens dazu entschieden, die Aktion nicht wie ursprünglich geplant durchzuführen.

„Im letzten Jahr haben wir die Spendendosen erfolgreich an verschiedenen Orten in Sende aufgestellt und waren durch den großen Zuspruch überwältigt. Daher wollen wir die Aktion in diesem Jahr noch einmal genauso durchführen. Natürlich hoffen wir, dass die Aktion im nächsten Jahr wieder unter normalen Umständen stattfinden kann und die Kinder und Jugendlichen wieder von Haus zu Haus gehen“, sagt Barbara Steinmann aus dem Organisationsteam.

Die Spendendosen werden vom 25. Dezember bis zum 15. Januar im Windfang der St. Heinrich Kirche, bei Lebensmittel Westhoff und bei Leckerbissen in Sende stehen. „Wichtig ist zu erwähnen, dass die Entscheidung nur für Sende gilt und andere Gemeinden durchaus anders entscheiden werden“, sagt Orga-Mitglied Claudia Christophliemke.

Wer selbst nicht mehr mobil ist, kann sich telefonisch unter 05207/9294975 bei Philipp Ashton melden. Dann wird der Aufkleber Corona-konform nach Hause gebracht.