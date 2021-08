Erneute Brandstiftung in Schnathorst

In der Nacht zu Sonntag, 15. August, hat es am Schnathorster Sportgelände des Rasenplatzes erneut einen schwerwiegenden Brand in Folge von Brandstiftung gegeben.

Die Mitglieder des SV Schnathorst hatten in ihrer Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. August, gerade noch dieses Dauerthema beklagt – immer wieder ist es in der Vergangenheit zu Randale und Bränden um das Gelände des Dorfgemeinschaftshauses gekommen. Vorsitzender Marc Andre Hus hatte in der Sitzung gesagt, dass es neben Vermüllung immer wieder zu Sachbeschädigungen kommt. „Und letztendlich musste auch die Kripo eingeschaltet werden, um eine Brandstiftung zu untersuchen. Gott sei Dank konnte durch aufmerksame Sportkameraden Schlimmeres verhindert werden.“