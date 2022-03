Erneuter Einbruch: Herforder Tafel bleibt geschlossen

Herford

Kaum zu glauben: Schon wieder sind Unbekannte in die Räumlichkeiten der Herforder Tafel am Benter Weg eingestiegen. Es ist der dritte Einbruch seit Februar – so schlimm wie dieses Mal sei es aber noch nie gewesen, sagt Vorstandsmitglied Jörg Depenbrock. Wer will bloß dem gemeinnützigen Verein schaden?

Von Moritz Winde