Erneuter Einbruch in Südring-Center

Paderborn

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr haben offensichtlich Einbrecher versucht, über das Dach in das Südring-Einkaufszentrum am Pohlweg in Paderborn einzudringen und den Geldautomaten zu plündern. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtet.

- -