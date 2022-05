Abdelkarim: Ernste Botschaft, lustige Verpackung

Als Kind wollte er Fußballer werden, später dann Anwalt. Doch dass Abdelkarim auf der Bühne genau richtig ist, hat der Comedian bei seinem Heimspiel in Bielefeld bewiesen.

Comedian in der Stadthalle Bielefeld

Dass Abdelkarim auf der Bühne genau richtig ist, hat der Comedian bei seinem Heimspiel in der Bielefelder Stadthalle bewiesen.

Von seinem weißen T-Shirt guckt eine niedliche Katze das Publikum in der Stadthalle an. Sie trägt einen Schlapphut und einen Bademantel – genau für diese Widersprüche des Alltags versucht Abdelkarim, in seinem Programm „Wir beruhigen uns.“ Erklärungen zu finden.