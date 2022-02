Ernüchternde Übernachtungszahlen

Weiterhin weniger Hotelgäste in Bielefeld als Folge der Corona-Pandemie

Bielefeld

Der Bielefelder Beherbergungsmarkt wird weiterhin massiv geschwächt von der anhaltenden Corona-Pandemie und ihren Folgen. In Bielefeld gibt es bei den Übernachtungszahlen für 2021 zwar ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, dennoch gab es nur etwa halb so viele Übernachtungen wie 2019 – vor der Corona-Pandemie.