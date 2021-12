Ernüchternde Zahlen

Über die aktuelle Situation und mögliche Perspektiven für die Branche haben Christoph Barre und die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann in der Brauerei gesprochen.

Seit fast zwei Jahren ist das Geschäft durch die Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen stark eingeschränkt. Die Hoffnung auf Entspannung im Jahr 2021 ist bei weitem ausgeblieben. Im Gegenteil, die massiven Absatzverluste wurde fortgeschrieben und führen im Unternehmen zu erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen. „Der Fassbierabsatz ist während des fünfmonatigen Lockdowns zum Jahresbeginn komplett eingebrochen und auch danach verlief das Gastronomiegeschäft sehr schleppend. Erschwerend kommt hinzu, dass das Veranstaltungsgeschäft quasi ganzjährig ausgefallen ist“, berichtet Christoph Barre, geschäftsführender Gesellschafter. Absatzverluste, die das Lübbecker Familienunternehmen nicht aufholen konnte. Dazu Bianca Winkelmann: „Ich nehme die Probleme und Herausforderungen hier vor Ort sehr ernst, gerade auch in diesem Fall aufgrund der vielseitigen Auswirkungen. Privatbrauereien wie Barre haben einen wichtigen Anteil am gesellschaftspolitischen Miteinander, ob als Unterstützer der örtlichen Vereine oder auch für das Miteinander der Menschen insgesamt.“

Die Hoffnung zum Jahresende mit einem starken Weihnachtsgeschäft diese Monate positiv abzuschließen, sei durch die vierte Corona-Welle ebenfalls zerschlagen worden, so Barre weiter. In Niedersachsen, für Barre neben Nordrhein-Westfalen der wichtigste Absatzmarkt, gilt bei einem Besuch der Gastronomie derzeit die 2G-Plus-Regelung zu beachten. Die Konsequenz: Kaum Gäste und einige Gaststätten haben komplett geschlossen. So wie bereits in der gesamten Pandemie-Zeit setzt sich Bianca Winkelmann für eine Verbesserung der Situation der Privatbrauereien ein: „Ich werde in Düsseldorf weitere Gespräche zum NRW-Rettungsschirm führen, damit hoffentlich auch die Privatbrauereien einen Zugang dazu finden. Dies hängt am Ende von der Ausgestaltung der Zugangsbedingungen ab.“ In den vorangegangenen Monaten habe es bereits zahlreiche Gespräche unter anderem mit dem zuständigen NRW-Ministerium gegeben, um auf die Notlage der Privatbrauereien aufmerksam zu machen. Im September 2020 hat sich auch Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und OWL-Bezirkschef der CDU, vor Ort mit Bianca Winkelmann ein eigenes Bild von der Lage gemacht.

Die Brauerei muss nach dem „Katastrophenjahr 2020“ nun im Folgejahr 2021 einen noch verheerenderen Umsatzverlust verbuchen. Die gesamte Belegschaft befindet sich seit März 2020 in der Kurzarbeit. Dem Lübbecker Unternehmen kommen allerdings in dieser Krise seine gesunde wirtschaftliche Substanz und der nicht vorhandene Investitionsstau zugute. Die Planung zum Jahresstart 2022 wird derzeit ebenfalls mit Vorsicht eingestuft. Bier lebt von Geselligkeit und diese wird voraussichtlich weiterhin stark eingeschränkt bleiben. Das Familienunternehmen setzt dennoch die ganze Hoffnung in das nächste Jahr, um die 180-jährige Traditionsgeschichte fortzuschreiben.