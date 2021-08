Eros, Tod und ganz viel Rosa

Rosatöne, so weit das Auge blickt: Eine erfrischend diesseitige Ausstellung bietet der Herforder Verein Kulturbeutel in der Treppenhaus-Galerie im Elsbachhaus. Unter dem Titel „Das Gleich muß jetzt mal warten“ zeigt der Borgholzhauser Jörg Spätig etwa 30 Arbeiten.

Jörg Spätig stellt in der Treppenhaus-Galerie im Elsbachhaus aus – Eröffnung am Freitag

Bereits der Titel mit der Muß-Schreibweise sagt viel über das Selbstverständnis des Künstlers aus: „Es ist ganz einfach. Ich liebe das ß.“ Mit weltanschaulichen Erwägungen, wie sie der Kurator Weizenfeld vermutet, hat der Verzicht auf die Rechtschreibreform in diesem Punkt nichts zu tun. Es gehe ausschließlich um Ästhetik, sagt Spätig.

Entsprechend drückt sich in seinen Arbeiten ein sinnenfroher Zugang zur Welt aus. Eros und Tod sind die Themen, die ihn beherrschen – das was das Leben ausmache, wie der Bildhauer hinzufügt. Dazu passt für ihn auch die Affinität zur Farbe rosa – mit dem ganzen Spektrum zwischen kitschig, fies und fleischlich: „Eine Welt in Rosatönen – das ist das Leben.“

Spätig erweist sich als Freund der Mythologie. So erscheint der Tod als Fährmann – oder, weil der Künstler auf der Höhe der Zeit ist, mitunter auch als Fährfrau. Diese Skulpturen platziert er in Bilderrahmen.

Viele Assoziationen schwingen mit – auf Titel, die dem Gesehenen eine Richtung geben könnten, verzichtet Spätig. Die Skulptur einer blonden Frau mit langen Haaren lässt an eine Nixe denken. Sie hält ein Kreuz vor sich – unter ihr ein Tier mit teuflischen Attributen. Der oder die Reitende wird für den Künstler ebenfalls zum Symbol des Lebens. Und zum Leben gehört die Versuchung.

Der Mann aus Borgholzhausen hat erfahren, dass manche Leute seine Arbeiten gruselig finden. Damit müsse er leben, sagt er. Er selbst finde sie hochästhetisch, betont aber, dass die Attraktivität nicht der entscheidende Punkt sei – denn: „Alles hat eine Bedeutung.“ Eine besondere Bedeutung kommt auch dem Ausstellungstitel zu. „Das Gleich, das jetzt warten muss“, nimmt auf die Stagnation in Zeiten von Corona Bezug – und dass es für ihn jetzt endlich wieder losgeht.

Die Ausstellung (bis 24. Oktober) wird am 20. August um 19 Uhr eröffnet.