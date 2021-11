Ersatzmama für sieben Igel-Babys

Etwas misstrauisch, aus seinen Schlafsack heraus, blickt Igelkind „Henry“ in die Kamera.

Seit drei Jahren päppelt die gelernte Betreuungsassistentin verwaiste Igelbabys in Zusammenarbeit mit dem Verein „Igelhilfe Herford-OWL e.V “ auf. Die Insektenfresser sind für ihr „betreutes Wohnen“ in großen, durchsichtigen Plastikkästen untergebracht. In von Piorr liebevoll genähten „Schlafsäckchen“ verbringen die Kleinen den hellen Tag. Zum Abend hin werden die nacht- und dämmerungsaktiven Tiere dann munter.