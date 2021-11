Erst Ausbildung und dann studieren?

Studium oder vielleicht doch erst eine Ausbildung? Da ist es gut, wenn bei der Studienbörse 2021 am Gymnasium in Höxter Praktikerinnen und Praktiker aus dem Berufsleben den Schülern konkrete Orientierung geben können.

Was kommt nach dem Abi? Solche Fragen sollten Schülerinnen und Schüler spätestens ab Klasse 10 beschäftigen, sagen viele Lehrer und Eltern. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Darum wird die Studien- und Berufebörse am KWG sehr gewertschätzt. Nachdem die Börse im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns der Corona-Pandemie ausfallen musste und nur online informiert wurde, waren jetzt alle froh, dass sie mit den Fachleuten wieder direkt in Klassenräumen in „Stuhlkreisen“ ins Gespräch kamen.