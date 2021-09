Erst Blumen, dann Schläge

Amtsgericht in Bad Oeynhausen verurteilt 50-jährige Vlothoerin wegen Körperverletzung zu Geldstrafe

Gerade einmal drei Kilometer lagen dabei die Tatorte voneinander entfernt. Am Montag, 17. Mai 2021, stellte sich die Beschuldigte ihrem ehemaligen Chef in den Weg. Er hatte ausgesagt, dass sie dort in Höhe einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn gelaufen sei und ihn zu einer Vollbremsung genötigt habe. Sie wolle einen Gesprächstermin, soll sie dabei immer wieder gerufen und ihn dann mit einer Faust im Gesicht attackiert haben.