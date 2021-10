Erst der Segen, dann Kaffee oder Sekt

Barbara Salesch mag es bunt und hat sich nunmehr endgültig der Malerei verschrieben. „Jetzt habe ich die Zeit, mich ganz der Kunst zu widmen“, verriet sie am Rande der Ausstellungseröffnung in St. Stephan. Und so freute sich die ehemalige Fernseh-Richterin sehr, dass es nun geklappt hatte, eine Auswahl in Vlotho zu zeigen.

Ausstellung der TV-Richterin und Künstlerin Barbara Salesch in St. Stephan Vlotho mit Gottesdienst eröffnet

Pfarrerin Christine Höke (rechts) hat mit dem Gottesdienst zum Thema „Farbenfroh wie das Leben“ die Ausstellung von Barbara Salesch in der Kirche St. Stephan Vlotho eröffnet.

Insgesamt sind 50 Exponate, vom preiswerten DIN-A-4 Ausdruck einer Tablet-Grafik über eine aufwändige, goldversetzte Auftragsarbeit zum „Rheingold“ bis hin zum farbenfrohen Zyklus von Blumendrucken oder wandfüllenden Farbornamenten zu sehen, allesamt Arbeiten aus den letzten zehn Jahren der Künstlerin, die in Petershagen lebt und arbeitet. Am Donnerstag hatte sie die Bilder in der Kirche aufgehängt.

Der Zyklus Rheingold. Foto: Christopher Deppe

Eröffnet wurde die Ausstellung mit einem Gottesdienst zum Thema „Farbenfroh wie das Leben“. In Vertretung für Pfarrer Jörg Uwe Pehle beleuchtete Pfarrerin Christine Höke die Bedeutung von Licht und Farbe im Leben des Menschen: „Wo es kein Licht gibt, gibt es auch keine Farben“.

In ihrer Predigt erinnerte die Pfarrerin an die lange Tradition gemalter Bilder als Ausdruck menschlicher Schöpferkraft und spannte den Bogen zu Gottes Kreativität und Schöpferkraft: „Gottes Welt ist längst nicht eintönig, schon gar nicht schwarz-weiß“. Sie forderte die Gemeinde auf: „Lassen Sie Gott Farbe in Ihr Leben bringen.“

Barbara Salesch in der Kirche St. Stephan: Hier zeigt sie bis November Bilder aus ihrem Fundus. Foto: Christopher Deppe

Künstlerin auf der Kanzel

Auch Barbara Salesch hatte Gelegenheit, einmal auf die Kanzel zu steigen und „von oben“ über ihre Werke zu sprechen. „Ich male nur abstrakt, niemals gegenständlich“, erläuterte sie. Sie lasse sich immer vom leeren Blatt inspirieren und setze die vier Faktoren Form, Farbe, Kraft und Bewegung zueinander in Beziehung.

Beim Rundgang durch das Kirchenschiff hatten die Besucher später Gelegenheit, große, farbenfrohe Ölgemälde genauso zu bestaunen wie kleine Tuschezeichnungen in schwarz-weiß.

Musikalische Vielfalt

Die Farbigkeit des Gottesdienstes wurde auch musikalisch umgesetzt: Dank Liga Auguste an der Orgel und Susanne Schulz mit der Geige. Gemeinsam präsentierten sie anspruchsvolle musikalische Einlagen, darunter schwungvolle Barockmusik von Händel, Jules Massenets „Meditation“ aus der Oper Thaiis und Antonin Dvoraks „Humoresque“. Zum Ausklang des Gottesdienstes gab es zudem noch ein Geburtstagsständchen: Als Überraschung für Pastorin Christine Höke stimmte Liga Auguste „Viel Glück und viel Segen“ an.

Begleitet den Gottesdienst zur Ausstellungseröffnung mit der Geige: Susanne Schulz. Foto: Christopher Deppe

In fröhlicher Stimmung klang der Gottesdienst aus und die Besucher widmeten sich der Führung von Barbara Salesch. Eine Tasse Kaffee und ein Glas Sekt, an Tischen vor dem Kirchtor im Sonnenschein serviert, gaben dem Ereignis zusätzlich einen recht geselligen Anstrich.