Erst die Radler – dann die Autos

Diesen Vorschlag wird die Verwaltung dem Bau- und Planungsausschuss in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. Dezember, unterbreiten. Auch eine Einbahnstraßenregelung sei denkbar. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Gesamtschule.

Der Oelweg dient vor allem Kindern aus den östlichen Baugebieten Salzkottens als Schulweg Richtung Gesamtschule und Liboriusgrundschule und ist Teil des Schulwegsicherungskonzeptes. Unter anderem gehört auch die vor einigen Jahren gebaute Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Heder zum Konzept. In den vergangenen Jahren seien weitere Bausteine zur Verbesserung der Funktion als Schulweg umgesetzt worden, beschreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Ein Schutzstreifen sei als dauerhafter Verkehrsversuch angelegt worden. Der Knotenpunkt Oelweg/Lange-Brückenstraße sei durch den Neubau eines Kreisverkehrs umgestaltet worden.

Als weiterer Baustein stehe nun die Umgestaltung des Oelwegs zwischen der Lange-Brücken-Straße und der Wewelsburger Straße an. Dieser Streckenabschnitt gelte als verkehrswichtige, innerörtliche Hauptverkehrsstraße. Täglich nutzten fast 4000 Kraftfahrzeuge den Straßenabschnitt.

Die städtebauliche Wohnsiedlungsentwicklung werde in den nächsten Jahren weiterhin im Osten der Kernstadt erfolgen, so dass die Funktion als wichtiger Schulweg auch in den nächsten Jahren gegeben sei. Der Oelweg müsse bei begrenzten Breite vielfältige Funktionen erfüllen. Die Fuß- und Radverkehre benötigten entsprechenden Raum.

Bei der zur Verfügung stehenden Fläche könnten nicht alle Funktionen mit den optimalen Flächenanteilen berücksichtigt werden. Um Erfahrungen mit alternativen Verkehrsführungen und Querschnittsaufteilungen zu machen, seien Verkehrsversuche ein hilfreiches Mittel. Eine Möglichkeit sei, den Oelweg zu einer Fahrradstraße umzugestalten. Hierbei wird der Kraftfahrzeugverkehr zugelassen. Die gesamte Fahrbahnbreite steht jedoch auch dem Radverkehr zur Verfügung. In der Fahrradstraße gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Drängeln verboten heißt es für Autofahrer, wenn Radler die Straße nebeneinander nutzen. Der Fußgänger- und Radfahreranteil sei aktuell schon hoch. Eine weitere Zunahme wird im Verkehrsversuch erwartet. Jedoch seien auch Auswirkungen auf das umgebende Straßenverkehrsnetz zu erwarten. Der Verkehrsversuch Fahrradstraße soll im Frühjahr bis Herbst 2022 für mindestens sechs Monate durchgeführt werden.

Ein erstes positives Vorgespräch mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Paderborn habe bereits stattgefunden. Als eine weitere Variante zur Umgestaltung des Straßenquerschnittes sei eine Einbahnstraße denkbar. Durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite können zusätzliche Flächen für den Rad- und Fußgängerverkehr generiert werden. Hier seien die Auswirkungen weitaus größer. Der Verkehr der verdrängten Fahrtrichtung und eine Linienrichtung des ÖPNV müssten verlagert werden. So entstünden größere zusätzliche Verkehrsbelastungen in anderen Bereichen.