Erst ein Viertel hat im Kreis Paderborn gewählt

Haben Sie auch schon Ihr Kreuz gemacht? Insgesamt 231.453 Bürger im Kreis Paderborn sind am Sonntag, 15 Mai, zur Teilnahme an der NRW-Landtagswahl aufgerufen. Ein Viertel aller Wahlberechtigten im Kreisgebiet haben bis jetzt Briefwahl beantragt. Erfahrungsgemäß wird die Wahlbeteiligung insgesamt wohl niedriger als bei der letzten Bundestagswahl ausfallen.

Bei der Stadt Paderborn und in der Kreisverwaltung laufen die Vorbereitungen für den Wahlsonntag auf Hochtouren. Allein in der Stadt Paderborn sind am 15. Mai insgesamt 950 Wahlhelfer im Einsatz. Kreisweit sind es sogar 2100 Ehrenamtliche in 184 Wahllokalen mit insgesamt 282 Stimmbezirken, die die Stimmzettel ausgeben und dann nach 18 Uhr die abgegebenen Stimmen zählen werden.