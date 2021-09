Erst gut informieren, dann das Kreuzchen machen

Enger

In gut zwei Wochen ist Bundestagswahl – an der Realschule Enger haben 190 Schüler schon jetzt gewählt. Der gesamte zehnte Jahrgang und der Sozialwissenschaftskurs (SoWi) der Neuner, trat am Mittwochmorgen im Rahmen der Juniorwahl, einer Realsimulation der anstehenden Bundestagswahl, an die Urne.

Von Daniela Dembert