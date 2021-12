Erst halbseitig gesperrt, dann ein Jahr voll

Arbeiten an der Bünder Straße in Bad Holzhausen beginnen – Straßensanierung und Stützmauer kosten 1,85 Millionen Euro

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen

Lange ist es angekündigt worden, jetzt ist es so weit: An diesem Dienstag, 7. Dezember, beginnen die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung der Bünder Straße (L557). „Dafür muss die Fahrbahn zunächst voraussichtlich bis Donnerstag, 16. Dezember, halbseitig gesperrt werden“, erklärt Sven Johanning von Straßen NRW auf Anfrage. Der Verkehr wird so lange über eine Baustellenampel geregelt. In dieser Zeit werden aber nur vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen getätigt.

Von Arndt Hoppe