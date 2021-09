Erst mal keine Bootshaus-Gastro

Kanu-Klub Herford will Vereinsheim sanieren und Schuppen neu bauen – Pachtverträge laufen 2023 aus

Herford

Direkt am Wasser gelegen, umgeben von altem Baumbestand: Es ist ohne Frage einer der idyllischsten Orte in Herford. Eigentlich eine schöne Kulisse für ein Ausflugslokal. Doch bewirtet wird am Bootshaus bis auf Weiteres niemand.

Von Moritz Winde