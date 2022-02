Erst nach der Brutsaison wird das Nest entfernt

Dieses Jahr dürfen die Ahler Störche noch ein letztes Mal auf ihrem Horst auf dem Grundstück von Unternehmer Philipp Knübel in Ahle brüten – dann kommt das Nest weg. Das hat der Kreis Herford am Dienstag mitgeteilt.

Kreis Herford will schon anwesende Störche in Bünde-Ahle nicht vertreiben – Gerichtsbeschluss ließe sofortiges Handeln zu

Ein letztes Mal dürfen die Störche in ihrem Nest in Ahle brüten.

Mit Beschluss vom 18. Februar hatte das Verwaltungsgericht Minden einen Eilantrag gegen die behördliche Anordnung zur Unbrauchbarmachung der künstlichen Nisthilfe für Störche in Bünde-Ahle abgelehnt (wir berichteten in der Dienstagsausgabe). Das Entfernen der Nisthilfe sei ab sofort möglich. Da die Brutsaison noch nicht begonnen habe, führe das auch nicht zu Schäden, da weder Eier noch Jungtiere vorhanden sind, so die Meinung des Gerichts.