Erst testen, dann tanzen

2G plus-Pflicht in den Diskotheken: Betriebsleiter Dirk Becker (X) befürchtet, dass am Wochenende die Testkapazitäten nicht ausreichen. Aufgrund der 3G-Regelung am Arbeitsplatz ist die Nachfrage nach Tests sprunghaft angestiegen. Am 1. Dezember sollen die Drive-in-Teststellen am Alten Güterbahnhof und in Löhne (Festplatz) reaktiviert werden.

Foto: Moritz Winde