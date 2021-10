Erst Total-Invalide, jetzt Spitzen-Voltipferd

Er ist ein vierbeiniger Superstar unter den Voltigierpferden in Deutschland: Hendrikx mit seiner Longenführerin Antje Döhnert, seinem Züchter Friedrich Schilling und dem Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Oppendorf, Hartmut Wilking (rechts).

Wenn Hendrikx von Antje Döhnert auf den Hof der Oppendorfer Reithalle geführt wird, spürt auch der Laie sofort, dass ihm hier ein besonderes Pferd präsentiert wird. Mit glänzendem Fell in Fuchsfarbe bleibt der große stattliche Hannoveraner Wallach wie ein Denkmal gelassen in der Abendsonne stehen. Pferdefans schwärmen von so einem wie Hendrikx gern mal mit den Worten „Er kommt nicht – er erscheint“.