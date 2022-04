Erstaufführung in Delbrück gespielt

Die Landesbläserphilharmonie gehört zu den Aushängeschildern der sinfonischen Blasmusik in Nordrhein-Westfalen. Unter der Leitung von Tobias Liedtke gastierten die Musiker in der Stadthalle Delbrück.

Unter den Stücken war auch die deutsche Erstaufführung von „Nitescence Crépusculaire“ von Alexandre Kosmicki.

Das tolle frühlingshafte Wetter wird wohl mitentscheidend dafür gewesen sein, dass nur rund 75 Besucher zu diesem Konzertabend gekommen waren.

Die Landesbläserphilharmonie NRW vereint ambitionierte Laienmusiker aus verschiedenen Blasmusikvereinen aus ganz Nordrhein-Westfalen, Lehrer und herausragend begabte Schülerinnen und Schüler aus Musikschulen sowie Musikstudenten deutscher Hochschulen.

„Unter professionellen Bedingungen und auf höchstem Niveau machen wir Musik zu einem Erlebnis“, hatte Tobias Liedtke vorab mitgeteilt. Das Repertoire umfasst originale und arrangierte Werke für sinfonisches Blasorchester aus allen Epochen. „Künftig werden wir die große Bandbreite sinfonischen Blasmusik in regelmäßigen Abständen in der Stadthalle Delbrück präsentieren dürfen“, ließ Tobias Liedtke die Zuhörer wissen.

Die Landesbläserphilharmonie erarbeitet jeweils im Frühjahr und im Herbst ein komplettes Konzertprogramm, das im Anschluss an vier Orten in NRW präsentiert wird. Zu den Hauptstücken des Abends gehörte jetzt in Delbrück „The Ruins of Palmyra“ von Amir Molookpour. Im Mittelpunkt stand die antike Oasenstadt Palmyra, die an einer wichtigen Karawanenstraße lag und ebenfalls an die Seidenstraße angebunden war. Aufgrund unterschiedlicher Herrschaftsansprüche war die Oasenstadt immer wieder umkämpft.

Die deutsche Erstaufführung von „Nitescence Crépusculaire“ stellte die Krönung des Konzertes dar. Der Titel des Stückes bezieht sich auf zwei Worte, die eine fast entgegengesetzte Bedeutung haben. Während Nitescence im Französischen dafür steht, etwas Klares und Helles zu beschreiben, steht der Begriff Créspuscalaire für Zwielicht. Um diese beiden gegensätzlichen Begriffe entwickeln sich zwei Hauptthemen des rund 17-minütigen Stückes.

Das Engagement der Musiker sowie die Qualität des Konzertes hätten auf jeden Fall mehr Gäste verdient gehabt. Diejenigen, die dem Konzert beiwohnten, spendeten den Akteuren langanhaltenden Beifall.