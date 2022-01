Erste Gegendemo zu Corona-Spaziergängen

Der Protest gegen die Corona-Maßnahmen erhält auch in Paderborn immer mehr Zulauf: So trafen sich am Montagabend in der Innenstadt rund 2500 Menschen zu einem sogenannten Spaziergang. Für kommenden Montag ist der nächste Gang auf dem Maspernplatz geplant. Gleichzeitig hat die Gruppe „Parents for Future“ dazu aufgerufen, auf dem Rathausplatz ein Zeichen „für Solidarität, für Gemeinschaft und für Demokratie“ zu setzen.

Foto: Jörn Hannemann