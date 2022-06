Erste-Hilfe-Kurs für Hundebesitzer

Was tun, wenn der Vierbeiner sich die Pfote verletzt oder sie sich sogar bricht? Was ist im Fall von Kreislaufproblemen bei Bello und Co. zu beachten? Bei einem speziellen Angebot können sich sich bald schlau machen.

Was Hundebesitzer tun können, wenn sich ihr Tier verletzt, erfahren sie bei einem Kurs am 9. Juli.

Hundebesitzer können sich am Samstag, 9. Juli, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr diese und andere Fragen beim Kurs „Erste Hilfe am Hund“ beantworten lassen, den der Hundesportclub Bünde in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz anbietet. Das teilt Nina Wiemers, Pressesprecherin des HSC Bünde, mit.

Die Teilnahme an dem Kurs erfolgt ohne eigene Hunde auf dem Trainingsgelände des Vereins an der Sandgrubenstraße 7. Die Teilnahmekosten betragen 35 Euro inklusive Getränke. Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag, 1. Juli, unter folgender Mailadresse möglich: marketing@hsc-buende.de.