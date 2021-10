Erste Klimatherapeuten ausgebildet

„Gesundheitsorientierte Bewegung in freier Natur unter Anleitung eines professionellen Therapeuten sind ein starker Trend, den wir für unsere Patienten und auch für andere Zielgruppen erschließen möchten“, betont Achim Schäfer, Geschäftsführer des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG).

Während der viertägigen Zusatzausbildung unter der Leitung von Dr. Nicolaus Prinz haben die Klimatherapeuten vor allem die Grundlagen des Klimas und der Heilbäder in Deutschland kennengelernt. Darüber hinaus zählten zahlreiche Übungen und Techniken zur gesundheitsorientierten Bewegung im Heilklima zu den Inhalten.

Die frisch ausgebildeten MZG-Mitarbeiter dürfen nun entsprechende Präventionskurse durchführen. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Bad Lippspringe sollen demnächst regelmäßig Kurse zum Thema Klimawandern für Bürgerinnen und Bürger sowie Tagesgäste und Urlauber angeboten werden. Diese sind von der Zentralen Prüfstelle für Prävention anerkannt und können bei den Krankenkassen abgerechnet werden. Darüber hinaus nutzen die Klimatherapeuten ihre neu gewonnenen Erkenntnisse für die Therapiearbeit in den Kliniken.

Aufgrund der guten Resonanz wird der Verband Heilklimatischer Kurorte, der seinen Sitz in Bad Lippspringe hat, die Zusatzausbildung zum Klimatherapeuten im kommenden Jahr erneut anbieten, heißt es in einer Mitteilung. Diese Zertifizierung richtet sich an Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Bewegung – also beispielsweise Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Sport- und Gymnastiklehrer oder Ärzte.

Nähere Informationen zu der Zusatzausbildung gibt es ab dem Frühjahr 2022 unter www.heilklima.de.