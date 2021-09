Erste Königin in 450 Jahren

Beim Königschießen am vergangenen Sonntag setzte sich zum ersten Mal eine Schützenkönigin durch. Nadine Husemann (21) holte die Reste des hölzernen Vogels mit dem 177. Schuss aus dem Kugelfang und regiert somit das Schützenfest 2022.

MEHR ZUM THEMA Anke Remmeke ist erste Schützenkönigin in Ottbergen bei Höxter Frau regiert die Männer

Selten war das Königschießen so spannend wie in diesem Jahr: Der Schützenbruder Helmut Drüke spaltete den Vogel mit einem meisterhaften Treffer in der Mitte, sodass allen Anwesenden bewusst war, dass nun jeder Schuss der letzte sein könnte. In dieser Situation bewies Nadine Husemann, die erst während des Königschießens in den Heimat- und Schützenverein Ovenhausen eingetreten ist, den Mut, die Entscheidung im Schießstand zu suchen.

Prinzgemahl Maximilian Knickelmann

Nachdem es über Jahrhunderte in Ovenhausen nur Schützenkönige gegeben hat, musste auch ein neuer Titel für die Begleitung der Schützenkönigin gefunden werden: Maximilian Knickelmann wird Nadine Husemann als Prinzgemahl begleiten. Gerade stellen sich die beiden ihren Hofstaat für das große Fest im kommenden Jahr zusammen.

Die neue Schützenkönigin Nadine Husemann ist Soldatin bei der Marine und absolviert derzeit ihren Fachlehrgang „Schiff“ in Stralsund. In zwei Monaten wird sie diesen beenden und anschließend ihren Dienst auf einem Schiff im Bereich Betriebstechnik versehen.

Frauen dürfen seit 2017 mitschießen

Im Jahre 1575 verlieh der Corveyer Fürstabt Reinhard von Bocholtz den Ovenhäusern ihren Schützenbrief. Bis heute ist die Tradition des Schützenwesens in der Ortschaft ununterbrochen aufrechterhalten worden, sodass im Jahre 2025 bereits das 450-jährige Jubiläum gefeiert werden kann. Seit 2017 steht der Heimat- und Schützenverein auch Frauen offen, die beim Königschießen 2018 zum ersten Mal mitgeschossen haben.