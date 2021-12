Erste Steine aus dem Weg geräumt

Bauausschuss stimmt geplanter Ausweitung der Verkaufsfläche an der B7 in Scherfede zu

Warburg/Scherfede

Der Warburger Bauausschuss hat am Dienstagabend mehrheitlich dafür gestimmt, dass die Planungen für eine Reaktivierung des ehemaligen Combi-Marktes an der Briloner Straße in Scherfede weitergehen können. Damit einhergehen soll auch eine deutliche Ausweitung der Verkaufsfläche.

Von Jürgen Vahle