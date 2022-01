Erste Studierende in Badestadt

Ein neues Kapitel in seiner Geschichte schlägt das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe auf: Ab sofort profiliert sich der Klinikverbund als Akademische Lehrinstitution der Universitätsmedizin Neumarkt a. M. Campus Hamburg.

In Zusammenarbeit mit dem St. Johannisstift Paderborn bildet das MZG unter Leitung des Ärztlichen Direktors Prof. Dr. Andreas S. Lübbe angehende Ärzte aus. Die ersten acht angehenden Mediziner sind jetzt in Bad Lippspringe eingetroffen. Bürgermeister Ulrich Lange hat die Studierenden im Rathaus begrüßt.

Das MZG bildet die Medizinstudenten zusammen mit seinen Kooperationspartnern ab dem dritten Studienjahr in der klinisch-praktischen Lehre am Krankenbett nach Vorgaben der UMCH (Universitätsmedizin Campus Hamburg) aus. Die ersten Studierenden durchlaufen nun in Zweiergruppen im wöchentlichen Wechsel die Cecilien-Klinik, die Bereiche Ambulanz und Operation in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Karl-Hansen-Klinik sowie die Palliativstation. Das MZG kümmert sich um die fachliche Ausbildung und die Unterbringung der Studierenden vor Ort.

„Beitrag zur Beseitigung des Ärztemangels“

Insgesamt durchlaufen die angehenden Mediziner in den kommenden fünf Jahren 29 Fächer, in denen sie in Bad Lippspringe und Paderborn ausgebildet werden. „Während der gesamten Studienzeit werden die Studierenden in kleinen Gruppen durch Teams aus Professoren, Dozenten und Experten betreut. Theorie und Praxis sind dabei eng mitein­ander verzahnt, so dass sich dieses Studium von den meisten anderen Medizinstudiengängen in Deutschland spürbar abhebt“, erläutert Lübbe. Schrittweise wird sich die Anzahl der angehenden Ärzte, die pro Semester für jeweils ein bis vier Wochen vor Ort sind, auf 40 erhöhen.

Die Kliniken in Bad Lippspringe profitieren in vielfältiger Weise von ihrer neuen Funktion als Akademische Lehrinstitution. „Für uns bietet sich damit die einmalige Möglichkeit, einen Beitrag für die Beseitigung des Ärztemangels zu leisten. Unser Ziel ist es in diesem Rahmen auch, junge Leute für eine zukünftige Tätigkeit in Bad Lippspringe und Paderborn zu interessieren“, nennt MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer zentrale Vorteile. Zudem werden die engagierten und motivierten Studierenden die jeweilige Einrichtung auch akademisch aufwerten.

Die UMFST (Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik) ist die größte medizinische Fakultät in Rumänien und hat ihren Sitz in der Stadt Neumarkt am Mieresch. Die 1945 gegründete Einrichtung bildet 11.000 Studierende in den Fakultäten für Humanmedizin, Zahnmedizin und Pharmazie aus. Die UMFST pflegt ein weltweites Netzwerk von 49 Partnerhochschulen und hat 2019 erstmals eine Niederlassung in Deutschland eröffnet, an der der Studiengang Humanmedizin NC-frei in englischer und deutscher Sprache studiert werden kann. Das Studienkonzept vereint Forschung, Lehre und Praxis zu einer hochklassigen praxis- und wissenschaftsorientierten Ausbildung am Campus Hamburg.

Nähere Informationen: www.medizinisches-zentrum.de