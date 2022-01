Erste Teile der Haltestellen-Konstruktion eingetroffen

Die Führung der Busspur musste in Richtung Alfred-Bozi-Straße verlegt werden, damit für die Anlieferung der Haltestellen-Teile genug Platz vorhanden ist. Die Pflasterarbeiten im zentralen Platzbereich rund um die Alcina-Uhr werden aktuell fortgesetzt. Die Bänke, die die Uhr umrunden sollen, werden in Kürze montiert. Darüber hinaus wurden Arbeiten am Aufzug vor dem Café Europa durchgeführt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen