Erste Tesla Supercharger in OWL stehen in Paderborn

Zwölf Schnellladesäulen der neuesten Generation am Hotel Vivendi in Betrieb genommen

Paderborn

In möglichst kurzer Zeit vollladen: Das ist der Wunsch aller E-Auto-Besitzer. Dafür stehen jetzt zwölf Schnellladesäulen der neuesten Generation am Hotel Vivendi in Paderborn bereit. Ein Ladevorgang für 100 Kilometer Reichweite dauert nur wenige Minuten. Das Tagungszentrum erweitert damit seinen Service und schließt in Zusammenarbeit mit Tesla eine Lücke im westfälischen Ladenetz.