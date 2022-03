Die ersten 15 Familien sind in Bielefeld eingetroffen

Aus dem „Berliner“ ist in der Konditorei Kraume ein „Ukrainer“ geworden. Bis zum Mittwoch werden diese dort angeboten – ein Euro pro verkauftem Exemplar geht an die Ukraine-Hilfe. Allein am Montag haben Fachverkäuferin Ute Grap und ihre Kolleginnen und Kollegen mehr als 300 „Ukrainer“ verkauft. Auch Vorbestellungen sind unter info@cafe-kraume.de möglich.

Ein am Montag im Rathaus einberufener Krisenstab habe schon mal festgestellt, dass 100 Personen problemlos in verfügbaren Heimen an der Eisenbahnstraße, am Rütli und in Heepen untergebracht werden können: „Vielleicht auch ein paar mehr. Aber dann wird es dort schon eng.“ Die bisher eingetroffenen Flüchtlinge seien bei Verwandten untergekommen und hätten sich teilweise noch gar nicht bei der Stadt gemeldet: „Das müssen sie auch nicht. Nach dem Schengen-Abkommen können sie die ersten 90 Tage hier ohne Visum verbringen.“