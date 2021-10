Erster Familienroman des Krimi-Experten

Hövelhof/Paderborn

Seine Senne-Krimis haben Tradition und ihn bekannt gemacht. Aber jetzt zeigt sich Werner Pfeil von einer anderen Seite. Am 1. November erscheint sein erster Familienroman mit dem Titel „Vergiss die Olle“. Er habe sich in dem neuen Genre versucht, „um vielseitiger zu werden und ein bisschen vom Krimischreiben wegzukommen“, sagt der Autor, der in Paderborn geboren wurde und in Hövelhof lebt.

Von Dietmar Kemper