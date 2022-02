Erster Straßenname für Kariensiek

Zwei neue Straßenbezeichnungen gibt es seit dem Wochenende in Nieheim. In der Kernstadt gibt es jetzt eine Prinzessinnen-Allee und in Kariensiek einen Prinz-Kuno-Weg. Wie könnte es in diesen ausgefallenen Karnevalstagen anders sein, als dass dies mit Karneval und speziell mit dem Kinderprinzenpaar Kuno Müller (Kariensiek) und Neila Simon (Nieheim) zu tun hat.

„Wenn wir nicht zum Karneval können, holen wir den Karneval eben zu uns,“ beschrieb Vera Müller die spontane Aktion, mit der die Paarmarktstraße, die Straße zur Residenz der Prinzessin, in Prinzessinnen-Allee umbenannt wurde. Das kleine Prinzenpaar sollte in diesen anderen Zeiten das Gefühl für Karneval ein wenig erleben. Dabei blieb es aber nicht. Zum närrischen Anlass waren Vertreter der Karnevalsgesellschaft Nieheim, Eltern, Großeltern und Freunde des Kinderprinzenpaares gekommen. Sie jubelten dem Kinderprinzenpaar Kuno Müller und Neila Simon mit lautem „Olle Meh“ zu, als es Kamelle werfend und freundlich winkend im Kinderprinzenwagen mehrfach die neu benannte Prinzessinnen-Allee hin- und herfuhr. Die kleinen karnevalistischen Um-zugsszenen wurden gefilmt und sind ab dem Karnevalssonntag mit anderen Beiträgen im Netz zu sehen.

Dass die Wahl der beiden Neunjährigen in diesem Jahr auf junge Majestäten mit großem karnevalistischen Hintergrund gefallen ist, erzählen die Großeltern von Kuno Müller. „Seine Uroma Paula Boeker war 1961 Nieheims erste Karnevalsprinzessin,“ so Christine Finkeldey. Und ihr Mann Hermann-Josef erinnert sich gerne an 1959. „Damals waren ich und Karl-Heinz Simon, der Opa der Kinderprinzessin, schon dabei, als in Nieheim der erste Karnevalsumzug gefeiert wurde.“ Vor genau fünf Jahren war Kunos Bruder Henry Nieheimer Kinderprinz.

„Das war eine super Sache,“ schwärmte Prinz Kuno Müller noch am anderen Tag. Da wurde in Kariensiek der Prinz-Kuno-Weg zum Wohnhaus des Kinderprinzen eröffnet. „Es gibt in unserem Dorf nur Hausnummern, keine Straßennamen. Mit dem Prinz-Kuno- Weg wurde erstmals eine Straße benannt,“ war Vera Müller begeistert. Das Namensschild mit der schwarzen Katze hatte Reinhard Otte angefertigt, ein leidenschaftlicher Karnevalist aus Hagedorn.