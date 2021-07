Erstes Hospiz im Kreis: Planungen gehen voran

Die Planung für das erste stationäre Hospiz im Kreis Herford geht in die nächste Phase. Das Grundstück und das Haus für das zukünftige Hospiz sind gekauft, die Bauvoranfrage ist positiv entschieden, nun werden die Planungs- und Ingenieurs-Leistungen ausgeschrieben.

In diesem Gebäude (Unter den Linden) soll das erste Hospiz im Kreis entstehen. Das Bauantragsverfahren beginnt.

Das Bauantragsverfahren beginn,, heißt es weiter. Parallel arbeiten Kreis und Klinikum Herford an einer Übergangslösung für die psychiatrische Tagesklinik, die noch im Gebäude untergebracht ist.

Aktuell gehen der Kreis und der zukünftige Träger davon aus, dass das Hospiz frühestens 2024 in Betrieb geht. „Das umfangreiche Planungsverfahren und pandemiebedingte Einschränkungen haben die Planungen beeinträchtigt, aber auch gestärkt“, erklärt Landrat Jürgen Müller. Er fügt hinzu: „Die Planung dieses Hospizes ist eine ganz besondere Aufgabe. Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen in Frieden und mit Zuversicht Abschied nehmen werden.“

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Vlotho und der evangelische Kirchenkreis Herford sind die Träger des ersten Hospizes im Kreis Herford. Eine Tochtergesellschaft als gemeinsame gGmbH ist gegründet. Die Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ unterstützt das Hospiz durch Bereitstellung des Gebäudes. Ein eigenes Spendenkonto für die Hospizarbeit der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ ist eingerichtet.

Das Gebäude Unter den Linden in Herford biete für ein Hospiz ideale Bedingungen, sagt der Landrat. Das Haus sei zentral gelegen und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude soll denkmalschonend erweitert werden und wird dann auf eine Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern vergrößert. Zehn Zimmer sollen zur Verfügung stehen, zusätzlich wird es Schlafmöglichkeiten für Angehörige geben sowie Seminar- und Trauerräume, auch einen Raum der Stille zur Besinnung für Angehörige und Bedienstete.

Mehrere Terrassenbereiche sind geplant. Ein barrierefreier Ausbau soll ermöglichen, dass nahezu alle Bereiche im Haus auch im Pflegebett erreichbar sind.

Nach den derzeitigen Planungen sollen vor allem im Neubau durch Glaselemente lichtdurchflutete Räume entstehen. Auch der Innenbereich im Altbau soll durch großzügige und flexible Raumteilelemente hell und einladend wirken.