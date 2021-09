Erstes Konzert nach vier Jahren

Bielefeld

Mit „Geschichten und Liedern an einem lauen Sommerabend“ hat der Sänger und Musiker Hannes Wader bei seinem ersten öffentlichen Konzert seit langer Zeit überrascht. In der Wassermühle Deppendorf trat der gebürtige Bielefelder am Samstag vor 80 Fans und Freunden auf, las Texte aus seinem biografischen Buch „Trotz alledem“ und sang die passenden Lieder dazu. Die Passagen spiegelten sein Leben von Geburt an bis in die späte Jugendzeit. Wader wurde in Bethel geboren und wuchs in Hoberge auf.

Von Volker Zeiger