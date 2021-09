Erträge aus der Kirchensteuer sinken um 5,7 Prozent

Unter Berücksichtigung notwendiger Zuführungen zu den Rücklagen, die zur Sicherung der Kirchengemeinden bei der Gebäudeinstandhaltung sowie für Altersvorsorgeleistungen benötigt werden, ergab sich 2020 ein Bilanzverlust von rund 20 Millionen Euro. Dieser wurde aus der Corona-Rücklage, die aus dem außerordentlich guten Ergebnis 2019 gebildet wurde, ausgeglichen.

„Die Corona-Pandemie hat für eine deutliche Ertragsdelle gesorgt, auch wenn diese nicht so drastisch ausgefallen ist, wie wir befürchtet hatten“, sagt Dirk Wummel, Leiter des Bereichs Finanzen im Erzbistum Paderborn. „Zugleich sind unsere Aufwendungen weiter gestiegen, und wir müssen Rücklagen bilden. Deshalb ist es gut, dass wir den rechnerischen Bilanzverlust aus der Corona-Rücklage auffangen konnten.“

Sonderausschüttung hilft Kirchengemeinden und Flutopfern

Da die Corona-Rücklage nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde, hat der Kirchensteuerrat Sonderausschüttungen von 20,5 Millionen Euro beschlossen, die insbesondere den Kirchengemeinden mit 11 Millionen Euro zugutekommt. Denn auch die Kirchengemeinden haben mit rückläufigen Einnahmen zu kämpfen.

Weitere 2,5 Millionen Euro fließen als Sonderzuweisung an die Caritas. Davon entfällt 1 Millionen Euro auf die Aufstockung des Fluthilfefonds, aus dem bereits 200.000 Euro als Soforthilfe für Betroffene der Hochwasserkatastrophe geleistet wurden. Darüber hinaus werden zusätzliche 2 Millionen Euro für pastorale Maßnahmen bereitgestellt, die Corona-Einschränkungen abfedern sollen. Bereits im Vorjahr waren Sonderprojekte zur Weihnachtszeit aus einer ähnlichen Initiative erfolgreich umgesetzt worden. Schließlich werden 5 Millionen Euro für innovative pastorale Projekte bereitgestellt.

Sinkende Erträge, steigende Aufwendungen

Die Kirchensteuererträge gingen in 2020 um 24,6 Millionen Euro zurück, erwartet hatte das Erzbistum in seiner Prognose Mindereinnahmen von rund 40 Mio. Euro. Einen deutlichen Rückgang gab es auch beim Finanzergebnis.

Größter Aufwandsposten des Erzbistums Paderborn sind mit 212 Millionen Euro die Zuweisungen an Kirchengemeinden und Verbände. Das waren 2 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Personalaufwand stieg um rund 14 Prozent auf 215 Millionen Euro. Grund für die Zunahme sind insbesondere höhere Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung sowie gestiegene Löhne und Gehälter.

„ Kirche ist Teil der Gesellschaft “ Generalvikar Alfons Hardt

Der jetzt veröffentlichte Bericht des Erzbistums Paderborn für das Jahr 2020 stelle neben der finanziellen Entwicklung auch dar, wie die Kirche gerade während der Corona-Pandemie ihre christlichen Werte in die Gemeinschaft trage. „Unsere vom Glauben bestimmten Wertvorstellungen bestimmen die Haltung und das Handeln der Kirche in allen Lebensbereichen“, sagt Generalvikar Alfons Hardt. „Kirche ist Teil der Gesellschaft, und sie gibt Antworten, wie wir auch in Krisen-Zeiten ein gelingendes Leben gestalten können“. So zeigten drei Beispiele zur Sterbebegleitung, Schwangerschaftsberatung und Flüchtlingsarbeit, wie die Kirche im Erzbistum Paderborn ihre ethischen Werte in die Gesellschaft einbringe und ihr Handeln in der Wirklichkeit des Alltags reflektiere.

Präventionsarbeit: Für eine Kultur des achtsamen Miteinanders

Im Rahmen der seit 2018 verfolgten Nachhaltigkeitsberichterstattung informiert der aktuelle Finanzbericht in diesem Jahr über die Präventionsarbeit des Erzbistums Paderborn zur Verhinderung sexualisierter Gewalt. Das Erzbistum Paderborn verfolge eine Strategie, die sich basierend auf der „Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen“ der deutschen Bischofskonferenz langfristig stark auswirke. So stelle das Erzbistum Paderborn sicher, dass Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt in den Einrichtungen und Diensten des Erzbistums Paderborn angelegt und verankert seien.